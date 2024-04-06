Zeytinburnu'nda iş yerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 5 şahıs tutuklandı

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Zeytinburnu'nda iş yerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan ve suç dosyası kabarık olan 5 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2 Nisan günü Zeytinburnu'nda bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 5 şahıs, çalıntı plaka takılı araç ile olay yerine gelerek hırsızlık yaptıkları sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şahıslardan birinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. 13 suç kaydı bulunan Adem K., 1 suç kaydı bulunan Yusuf O., 32 suç kaydı bulunan Kahraman T., 27 suç kaydı bulunan Mehmet Emin Ö., 1 suç kaydı bulunan Vedat K., emniyetteki işlemlerin ardından Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi. Suç dosyası kabarık 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL