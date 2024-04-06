Zeytinburnu'nda iş yerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan ve suç dosyası kabarık olan 5 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 2 Nisan günü Zeytinburnu'nda bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 5 şahıs, çalıntı plaka takılı araç ile olay yerine gelerek hırsızlık yaptıkları sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şahıslardan birinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. 13 suç kaydı bulunan Adem K., 1 suç kaydı bulunan Yusuf O., 32 suç kaydı bulunan Kahraman T., 27 suç kaydı bulunan Mehmet Emin Ö., 1 suç kaydı bulunan Vedat K., emniyetteki işlemlerin ardından Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi. Suç dosyası kabarık 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Zeytinburnu'nda iş yerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 5 şahıs tutuklandı - Son Dakika
Muğla'nın Milas ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve kaza yapan şüpheli şahıs, polise mukavemet gösterdi. Bugün adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kişinin aynı aileden olduğu ve olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Yangında ölen Nurgül Kaya ve oğlu Emrullah Kaya'nın cenazeleri mahalle mezarlığında toprağa verildi. Şüphelinin, yangında hayatını kaybeden Nurgül Kaya'nın alyansını sattığı iddia ediliyor.
Mersin'de anne ve oğlu evde, baba araçta yanmış halde ölü bulunan 3 kişilik ailenin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmasının ardından yakalanan şüpheli tutuklandı. Olayın ardından yapılan incelemelerde babanın bıçaklanarak öldürüldüğü, anne ve oğlunun ise bayıldıktan sonra öldürüldüğü belirlendi. Şüpheli, polis tarafından aynı mahalleden tespit edildi ve yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde çiftçilik yapan M.G., tarlayı ilaçlarken kullandığı traktörün yan yatması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde M.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi ve cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç karıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazanın neden olduğu trafik yoğunluğu, tatilcilerin Ankara istikametinde güçlükle ilerlemesine neden oldu. Kazada yaralanan 3 kişiden 2'si hastaneye sevk edildi.
Tayvan'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından 7 kişilik Türk arama kurtarma ekibi Tayvan'ın başkenti Taipei'ye ulaştı. Türk ekibi, depremden en çok zarar gören Taroko vadisinde çalışmalar yürütecek ve yerel ekiplere teknik malzeme desteği sağlayacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?