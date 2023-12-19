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Zeytinburnu'nda kavga: Sinirlerine hakim olamayan şahıs aracın kaputunu yumrukladı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda kavga: Sinirlerine hakim olamayan şahıs aracın kaputunu yumrukladı

Zeytinburnu'nda iki kişi arasında çıkan kavgada sinirlerine hakim olamayan bir şahıs, park halindeki aracın kaputunu yumrukladı. Sahibinin de içinde bulunduğu araçta yumruk darbelerinin ardından göçük meydana geldi. Olay, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Zeytinburnu\'nda kavga: Sinirlerine hakim olamayan şahıs aracın kaputunu yumrukladı
19.12.2023 - 10:27,
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Zeytinburnu'nda iki şahıs arasında sokakta çıkan kavgada sinirlerine hakim olamayan bir şahıs, park halindeki aracın kaputunu yumrukladı. Sahibinin de içinde oturduğu aracın kaputunda yumruk darbelerinin ardından göçük meydana geldi. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cumartesi saat 16.00 sıralarında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın alevlenmesiyle şahıslardan birisi tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. O esnada yanlarında bulunan arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girmeye çalıştı.

Sürücüsü içindeyken kaputu göçertti

Şahıslardan birisi sinirlerine hakim olamayarak içerisinde sürücüsü bulunan park halindeki aracı yumrukladı. Araç sürüsünün de kavgayı ayırmak için arabasından indiği görülürken, yumruk darbelerinin sonucunda aracın kaputunda göçük meydana geldi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Zeytinburnu, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zeytinburnu'nda kavga: Sinirlerine hakim olamayan şahıs aracın kaputunu yumrukladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda kavga: Sinirlerine hakim olamayan şahıs aracın kaputunu yumrukladı - Son Dakika
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