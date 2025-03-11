Zeytinburnu'nda Komşu Kavgası: Güvenlik Kamerasına Saldırı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Komşu Kavgası: Güvenlik Kamerasına Saldırı

Zeytinburnu'nda duruşma sonrası komşunun oğlu, güvenlik kamerasını kırıp kapıya zarar verdi.

11.03.2025 16:16
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Zeytinburnu'nda komşu terörü: Güvenlik kamerasını kırıp, kapısına zarar verdi

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda Servet D. yaşadığı sorunlar nedeniyle davalık olduğu üst komşusuyla mahkemedeyken şoku yaşadı. Komşusunun oğlu evinin güvenlik kamerasını kırarak, kapısına zarar verdi.

Olay, 4 Mart 2025 tarihinde Zeytinburnu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 yaşındaki Emlakçı Servet D ile 71 yaşındaki üst komşusu Zeynep A. bilinmeyen bir nedenle anlaşmazlık yaşayarak adliyelik oldular. Duruşma görüldüğü sırada Zeynep A'nın oğlu 49 yaşındaki Bülent A. Servet D'nin evinin önündeki güvenlik kamerasını kırıp bıçakla kapıyı çizdi. Hırsını alamayan Bülent A daha sonra da kapıya mermi bıraktı. Eve döndüğünde yaşananları gören Servet A. Bakırköy Cumhuriyet Başsavlığı'na suç duyurusunda bulundu.

Servet D. İfadesinde, "Bülent A. isimli şahsın annesi benim üst komşum. Bugün annesi ile duruşmam vardı. Duruşma sonrası evime geldim. Evime geldiğimde yasal izinle taktırdığım kendi dairemin üzerinde bulunan kameranın parçalanmış olduğunu gördüm. Kapımın da bıçakla çizildiğini gördüğünü belirtti.

İfadesinin devamında kapısının önünde bir adet mermi olduğunu ve kamera kayıtlarını geri sardırdığında saldıran kişinin Zeynep A'nın oğlu Bülent A olduğunu gördüğünü ifade etti.

Polisi çağırdığını beyan eden Servet D. Polis çağırdım. Polisleri beklerken şahıs saldırgan tavırlar sergiledi. Bana saldırdı ve ekipler ayırdı. Senin saçını keseceğim. Bu binaya giremeyeceksin. Kanını dökeceğim gibi tehditler etti. Şahıstan şikayetçi ve davacıyım. Azmettiren kişinin annesi olduğunu düşünüyorum. Uzaklaştırma talep ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zeytinburnu'nda Komşu Kavgası: Güvenlik Kamerasına Saldırı - Son Dakika

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