Zeytinburnu'nda motosikletli otomobile çarptı, kaza anı kask kamerasında

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Zeytinburnu'nda motosiklet sürücüsü, park halindeyken yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen otomobile çarptı. Devrilen motosikletin altında kalan sürücü hafif şekilde yaralanırken, kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Olay dün Zeytinburnu Kennedy Caddesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir motosikletli, yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücü devrilen motosikletin altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar ve aracın sürücüsü yardıma koştu. Hafif şekilde yaralanan motosikletli devrilen aracın altından çıkarıldı. Motosikletlinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise kask kamerasına yansıdı. - İSTANBUL