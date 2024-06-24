Zeytinburnu'nda motosikletli parktan çıkan otomobile çarptı: Kaza anı kask kamerasında - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda motosikletli parktan çıkan otomobile çarptı: Kaza anı kask kamerasında

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Zeytinburnu'nda bir motosiklet sürücüsü, park halindeyken yola kontrolsüz çıkan bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü altında kaldı. Yardıma koşan vatandaşlar ve araç sürücüsü tarafından kurtarılan sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise kask kamerasına yansıdı.

24.06.2024 13:32
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Zeytinburnu'nda motosikletli parktan çıkan otomobile çarptı: Kaza anı kask kamerasında

Devrilen motosikletin altında kalan sürücü hafif şekilde yaralandı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda motosiklet sürücüsü, park halindeyken yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen otomobile çarptı. Devrilen motosikletin altında kalan sürücü hafif şekilde yaralanırken, kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Olay dün Zeytinburnu Kennedy Caddesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir motosikletli, yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücü devrilen motosikletin altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar ve aracın sürücüsü yardıma koştu. Hafif şekilde yaralanan motosikletli devrilen aracın altından çıkarıldı. Motosikletlinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zeytinburnu'nda motosikletli parktan çıkan otomobile çarptı: Kaza anı kask kamerasında - Son Dakika

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