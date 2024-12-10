Zeytinburnu'nda Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu

Yılbaşı öncesi Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonda 300 litre sahte içki ele geçirildi.

10.12.2024 22:24
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Zeytinburnu'nda yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 300 litre ele geçirildi

İSTANBUL - Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi bir eve sahte içki operasyonu düzenledi. Operasyonda yaklaşık 300 litre satışa hazır halde şişelenmiş sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi denetimleri artırdı. İlçede bir evde sahte içki hazırlandığı ihbarını alan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Adrese düzenlenen operasyonda farklı markalara ait olan 300 litre şişelenmiş ve satışa hazır sahte içki, 100 litre etil alkol ve çok sayıda boş şişe ile bandrol ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli S.B., ve I.M., gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler S.B., ve I.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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