Zeytinlik alanda çıkan yangında 200 zeytin ağacı küle döndü - Son Dakika
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Zeytinlik alanda çıkan yangında 200 zeytin ağacı küle döndü

Zeytinlik alanda çıkan yangında 200 zeytin ağacı küle döndü
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Aydın’ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürülürken, ilk belirlemelere göre yangında yaklaşık 200 zeytin ağacı küle döndü, söndürme çalışmalarına destek veren 2 vatandaş da dumandan etkilendi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürülürken, ilk belirlemelere göre yangında yaklaşık 200 zeytin ağacı küle döndü, söndürme çalışmalarına destek veren 2 vatandaş da dumandan etkilendi.

Yangın, Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler geniş alana yayılırken, alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman, sağlık, UMKE ekipleri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Efeler Belediyesi tankerleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler alevlere müdahale etti. Tutuşan zeytin ağaçları sebebiyle alevler adeta geceyi aydınlatırken, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, söndürme çalışmalarına destek veren 2 vatandaş da dumandan etkilendi. Bölgedeki sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Yapılan ilk incelemelere göre yangında yaklaşık 200 zeytin ağacı küle dönerken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Zeytin Ağacı, Acil Durum, 3. Sayfa, Efeler, Zeytin, Aydın, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinlik alanda çıkan yangında 200 zeytin ağacı küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinlik alanda çıkan yangında 200 zeytin ağacı küle döndü - Son Dakika
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