Zile'de Genç Kadının Ölümü ve Soruşturma - Son Dakika
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Zile'de Genç Kadının Ölümü ve Soruşturma

Zile\'de Genç Kadının Ölümü ve Soruşturma
10.06.2026 10:33
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25 yaşındaki Sibel Akpınar'ın ölümü sonrası annesi ve kız kardeşleri tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Tokat'ın Zile ilçesinde 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Sibel Akpınar'ın evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürerken, olayın yaşandığı apartman ve çevresinde sessizlik hakim oldu. Yaklaşık 20 gün sonra ortaya çıkan ölüm olayıyla ilgili mahalle muhtarı ve komşuları yaşananları anlattı.

Olay, Minare-i Sağır Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki Bektaşlar Apartmanı'nda meydana geldi. Evden yayılan kötü kokular üzerine yapılan ihbar sonrası polis ekiplerinin girdiği dairede, Sibel Akpınar'ın cansız bedeni yatağında bulunmuştu. İlk değerlendirmelerde genç kadının yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında annesi ve iki kız kardeşi "ihmali davranışla kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Olayın üzerinden yaklaşık 20 gün geçtiğini belirten Minare-i Sağır Mahallesi Muhtarı Yücel Sayar, yaşananların mahallede büyük üzüntüye neden olduğunu söyledi. Sayar, "Zile ilçesi mahallemizde yaşanan acı bir haberle sarsıldık. Mahallemizin sakinlerinden üniversite öğrencimiz ne yazık ki bilinmeyen bir nedenle vefat etmiştir. Olayın üzerinden 20 gün geçmesinin ardından emniyet güçlerimizin haberi oluyor. Benim de haberim olduğu için ifade verdim" dedi.

Olay günü yaşananları anlatan komşu Ali Ertaş ise, ekiplerin apartmana gelmesiyle durumdan haberdar olduklarını belirterek, "Ambulans geldi. Hasta varmış dedi. Kızın ismini sordu. Ben tanımıyorum dedim. Meğer buradaymış. Bir kız çocuğu bağırdı ki abi burası diye seslendi. Bizim de öyle haberimiz oldu" ifadelerini kullandı.

Genç kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan adli tıp incelemesi sürerken, olayla ilgili Zile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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