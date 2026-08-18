Zimbabve'deki Feribot Kazası: Ölü Sayısı 94'e Yükseldi - Son Dakika
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Zimbabve'deki Feribot Kazası: Ölü Sayısı 94'e Yükseldi

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Zimbabve'deki feribot kazasında ölü sayısı 94'e ulaştı; feribot kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyordu.

Zimbabve'deki Kariba Gölü'nde kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan bir feribotun alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 94'e yükseldi.

Zimbabve'de Kariba kasabası ile adalar ve balıkçı barınakları arasında ulaşım sağlayan ve kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan feribotun Kariba Gölü'nde 12 Ağustos'ta alabora olmasıyla yaşanan faciada can kaybı arttı. Polis, faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 94'e yükseldiğini bildirdi.

Zimbabve hükümeti, feribotta yaklaşık 180 yolcunun bulunduğunu açıklarken şu ana kadar yaklaşık 77 kişinin kurtarıldığını ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Polis, daha önce yaptığı açıklamada feribotun yalnızca 90 yolcu taşıması gerektiğini bildirmişti.

Ülke tarihindeki en ölümcül kaza

Zimbabve basını, kazanın 1991 yılında 89 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasını geride bırakarak ülke tarihindeki en ölümcül kaza olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

Denizcilik, 3. Sayfa, Zimbabwe, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zimbabve'deki Feribot Kazası: Ölü Sayısı 94'e Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zimbabve'deki Feribot Kazası: Ölü Sayısı 94'e Yükseldi - Son Dakika
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