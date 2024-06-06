Zincirle darp edilen okul müdürü ve hizmetli konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Zincirle darp edilen okul müdürü ve hizmetli konuştu

Çorum'da yabancı uyruklu öğrenci velisi ve yanında bulunan bir kişi tarafından zincirle darp edilen okul müdürü ve hizmetli yaşadıkları olay anının detaylarını anlattı. Müdür ve hizmetli, saldırganların hastanede tedavi edildikten sonra şikayette bulunduğunu belirtti. Olaya tepki gösteren sendika temsilcileri ve üyeleri okulun önünde toplandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganların müdür ve hizmetliyi darp ettiği görülüyor. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

06.06.2024 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zincirle darp edilen okul müdürü ve hizmetli konuştu

ÇORUM - Çorum'da yabancı uyruklu öğrenci velisi ve yanında bulunan bir kişi tarafından zincirle darp edilen okul müdürü ve hizmetli yaşadıkları olay anının detaylarını anlattı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 15.00 sıralarında Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda, okul müdürü Ömer Atılgan ve hizmetli Mehmet Öztürk, Irak uyruklu bir öğrenci velisi ve beraberindeki bir kişi tarafından zincirle darp edildi. Hastanede tedavi edilen Atılgan ve Öztürk, taburcu olduktan sonra saldırganlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu. Okulun önünde toplanan sendika temsilcileri ve üyeleri, yaşanan olaya tepki gösterdi. Okul müdürü Ömer Atılgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın detaylarını anlattı.

"Müdür yardımcısı arkadaş aileyi aradı"

Müdür Atılgan, "Öğrencinin koridorda düştüğünü öğrendikten sonra hemen ambulans çağırdım. Müdür yardımcısı arkadaş aileyi arayarak durumu bildirdi ve çocuğun hastaneye gönderileceğini söyledi. Ancak veli, gelemeyeceğini belirtti. Biz de bir öğretmen arkadaşımızı ambulansa refakatçi olarak verdik ve öğrenciyi hastaneye gönderdik. Öğrencinin tedavisi hastanede yapıldı" dedi.

"Zincirin ucunda kocaman kilit mevcut"

Öğrencinin velisinin yanında bir kişiyle odasına geldiğini ifade eden Atılgan, "O arada veli ve yanında bir kişiyle odama geldi. Odamda küfür ve hakaretler etti. Hizmetli ve güvenlik odadaydı. Onlara da saldıracaklardı. Bende müdahale edince cebinden kocaman kalın bir zincir çıkarttı. Hazırlıklı gelmiş zincirin ucunda kocaman kilit mevcut. Zincirle bize vurmaya başladı. Bizde kendimizi koruduk. Sonrada kaçtılar. Bizi hastaneye götürdüler sonra da olay emniyete intikal etti. Burada bulunan bütün sendika temsilcilerine ve sendika üyelerine teşekkür ediyorum. Katılımlarından dolayı" diye konuştu.

"Zincir çıkartarak bize vurmaya başladı"

Okulun hizmetlisi Mehmet Öztürk ise, saldırganın yanında getirdiği zincirle kendisini ve okul müdürünü darp ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Çocuğun rahatsızlanması üzerine müdür bey ambulans çağırdı ve öğrenci hastaneye gönderildi. Ancak veliyi aradığımızda 'gelemem' dedi. Bir süre sonra yanında iki kişiyle okulu bastı. Ben dışarıdaydım, müdür bey içeride. Tartışma başladı ve ses dışarıya kadar geliyordu. Müdahale ettik ve o esnada saldırgan zincir çıkartarak bize vurmaya başladı. Müdür beyin kafasında yaralar, dudağı patlamış, parmağı kırık ve burnunda darp izleri var."

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların okul müdürü ve görevliyi darp ettiği görülüyor. Polis, olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Sendika, Çorum, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zincirle darp edilen okul müdürü ve hizmetli konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:55 Adıyaman’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran’da CHP’yi iade-i ziyarete gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran'da CHP'yi iade-i ziyarete gidiyor
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
13:42 Müge Anlı’da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
13:06 Çalılık alana götürdüğü köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs gözaltına alındı Çalılık alana götürdüğü köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs gözaltına alındı
12:38 F-16 alımında imza artık çok yakın ABD Büyükelçisi Flake’den “Büyük adım atıldı“ mesajı F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 14:27:44. #1.12#
SON DAKİKA: Zincirle darp edilen okul müdürü ve hizmetli konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement