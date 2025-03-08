Zıpkınla Balık Avlarken Boğuldu, Son Anları Kamerada - Son Dakika
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Zıpkınla Balık Avlarken Boğuldu, Son Anları Kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde zıpkınla balık avlarken boğulan 42 yaşındaki Özgür Batır'ın cansız bedeni dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı. Olayın son anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

08.03.2025 17:32
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Zıpkınla balık avlarken boğuldu, son anları kameraya yansıdı

Hayatını kaybeden 42 yaşındaki adamın cansız bedeni dalgıçlar tarafından çıkarıldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde denize giren ve boğularak yaşamını yitiren 42 yaşındaki adamın cansız bedeni Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalgıçları tarafından denizden çıkarıldı. Zıpkınla balık avlamak için denize girdiği öğrenilen adamın son anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

112 Acil İhbar Hattını arayan bir vatandaşın Manavgat Belediyesi Sorgun Çamiçi Halk Plajı'nda denize giren bir vatandaşın denizde kaybolduğu ihbarı, Manavgat Sahil Güvenlik Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ve 112 sağlık ekiplerini alarma geçirdi. İhbarda bulunan vatandaş, ailesiyle birlikte sahilde oturduğu sırada birisinin imdat diye bağırdığını, sesin geldiği yere baktığında 50-60 metre açıkta bir kişinin batıp çıktığını, kısa süre sonrada gözden kaybolduğunu dile getirdi.

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot, olayın meydana geldiği yerin çevresinde yüzeyde arama yaparken, olayın meydana geldiği yerin kayalık olması ve botun tam olarak yanaşamaması nedeniyle Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığından dalgıç istendi.

50 metre açıkta ayağında tek paletle bulundu

Havanın kararmasının ardından Çamiçi Halk Plajına gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, ilk dalışında vatandaşların gösterdiği yerde 50 metre açıkta, yaklaşık 2 metre derinlikte kaybolan şahsın cansız bedenini buldu. Ekipler tarafından denizden çıkarılan şahsın üzerinde dalgıç kıyafeti olduğu, ayağındaki paletlerden bir tanesinin olmadığı görülürken, paletin kayalıklara sıkışmış olabileceği, şahsın da bundan dolayı boğulmuş olabileceği bildirildi. Boğulan kişinin cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kim olduğu otomobilinde bıraktığı kimliğinden belirlendi

Diğer taraftan sahilde bulunan bir otomobilin çevredeki vatandaşlara ait olmadığı, boğulan şahsa ait olabileceği bildirilirken, otomobilin açılarak kontrol edilmesinin ardından hayatını kaybeden şahsın 42 yaşındaki Özgür Batır olduğu belirlendi.

Son anları kamerada

Öte yandan Özgür Batır'ın denizdeki son anları is cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Batır'ın dalgalar arasında mücadele etmesi yer aldı

Kaynak: İHA

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