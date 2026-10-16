Zonguldak Çaycuma'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Zonguldak Çaycuma'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

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Zonguldak Çaycuma\'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kara yolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Araçtan yaralı çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi kara yolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Zonguldak-Çaycuma kara yolu üzerinde, Zonguldak İl Özel İdaresi Bakım Evi Şantiyesi yakınlarında meydana geldi. B.A. idaresindeki 34 BOA 44 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazanın ardından bölgeye gelen Çaycuma İlçe Jandarma ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahalede bulundu. Araçtan yaralı olarak çıkarılan B. A., sağlık ekiplerine teslim edilerek Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıZonguldak3. SayfaÇaycumaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak Çaycuma'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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