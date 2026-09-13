Zonguldak Çaycuma'da park halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Zonguldak Çaycuma'da park halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi

Zonguldak Çaycuma\'da park halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu kavşağında park halindeki bir araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Nebioğlu ve Çaycuma belediyelerinin itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu kavşağında park halindeki bir araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi Nebioğlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yaparken, bölgeye takviye olarak Çaycuma Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerce söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, C.Ç. ait 74 BY 068 plakalı araç, park yerine bırakıldıktan bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Nebioğlu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Takviye olarak bölgeye gelen Çaycuma Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Yangın sırasında çevrede güvenlik önlemi alan Perşembe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik tedbiri aldı. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Çaycuma, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak Çaycuma'da park halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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