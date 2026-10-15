Zonguldak Ereğli'de heyelan sonrası istinat duvarı yıkıldı, üç katlı bina tahliye edildi - Son Dakika
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Zonguldak Ereğli'de heyelan sonrası istinat duvarı yıkıldı, üç katlı bina tahliye edildi

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Zonguldak Ereğli\'de heyelan sonrası istinat duvarı yıkıldı, üç katlı bina tahliye edildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Zonguldak Ereğli'de şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi ve istinat duvarı yıkıldı. Bölgeye sevk edilen polis güvenlik şeridi çekerken, üç katlı binada yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şiddetli yağışların ardından heyelanın meydana geldiği bölgedeki bir binada yaşayanlar tahliye edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından şiddetli yağışın etkili olduğu Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi'nde heyelan yaşandı. Heyelan sebebiyle istinat duvarı yıkıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik şeridi çekti. Güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede üç katlı bir binada ikamet edenler tedbir amacıyla tahliye edildi.

Kaynak: İHA
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