Zonguldak Hastanesindeki Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan yangına kısa sürede müdahale edildi.

Hastanede rezistanstan kaynaklanan yangını fark eden hastane yetkilileri duruma müdahale etti. Çatı katından çıkan yangınları görenler paniğe neden olsa da ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çalışmalara destek verdi. Ekipler çalışmaların ardından bölgeden ayrıldı. - ZONGULDAK