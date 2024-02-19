Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Belediye Dükkanlarında Hırsızlık Olayı - Son Dakika
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Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Belediye Dükkanlarında Hırsızlık Olayı

Zonguldak\'ın Alaplı İlçesinde Belediye Dükkanlarında Hırsızlık Olayı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan belediye dükkanlarında yer alan çay ocağında hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızlar, vitrin camını kırarak kasadaki 12 bin lirayı çaldılar.

19.02.2024 10:34  Güncelleme: 10:36
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Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Belediye dükkanlarında bulunan çay ocağında hırsızlık olayı meydana geldi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Belediye dükkanlarında bulunan çay evine kimliği belirsiz kişiler girdi. Vitrin camını kıran hırsızlar, kasadaki bulunan 12 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde çay ocağına gelen iş yeri sahibi Selahatin Can camın kırıldığını görünce hemen durumu polise bildirdi. Hırsızların kasada bulunan paraları çaldığı tespit edildi. Hırsızlık olayına karışan kişi ya da kişilerin yakalanabilmesi için polis ekipleri camideki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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