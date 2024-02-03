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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir evin mutfağında yangın çıktı - Son Dakika
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir evin mutfağında yangın çıktı

Zonguldak\'ın Alaplı ilçesinde bir evin mutfağında yangın çıktı

Alaplı ilçesindeki bir evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

03.02.2024 16:18  Güncelleme: 16:20
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çıkan yangında bir evin mutfağı zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı Yeni Siteler mahallesinde, M.K.'ya ait evin mutfağında yangın çıktı. Ev sahipleri bir taraftan yangını sündürmeye çalışırken, bir taraftan da itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden Alaplı Belediyesi İtfaiye ekipleri, mutfaktaki yangını evin diğer odalarına sıçramadan sündürdü. Herhangi bir can kaybının olmadığı görülen yangında maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir evin mutfağında yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir evin mutfağında yangın çıktı - Son Dakika
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