Zonguldak\'ın Alaplı ilçesinde bir evin mutfağında yangın çıktı

3.Sayfa

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çıkan yangında bir evin mutfağı zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı Yeni Siteler mahallesinde, M.K.'ya ait evin mutfağında yangın çıktı. Ev sahipleri bir taraftan yangını sündürmeye çalışırken, bir taraftan da itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden Alaplı Belediyesi İtfaiye ekipleri, mutfaktaki yangını evin diğer odalarına sıçramadan sündürdü. Herhangi bir can kaybının olmadığı görülen yangında maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK