Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

Zonguldak\'ın Kozlu ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Ören köyünde çıkan yangında 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Bir evde ise maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

21.04.2024 12:46  Güncelleme: 12:49
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Bir evde ise maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kozlu ilçesine bağlı Ören köyünde sabah saatlerinde Şaban Şen'e ait ahşap evden çıktığı değerlendirilen yangın Mustafa Şen'e ait eve sıçradı. Bu sırada Şevket Şen'e ait evin çatısı ve ahırında da maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Zonguldak Belediyesi'ne ait itfaiye ekibinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık üç saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Kozlu Belediyesi itfaiye ekipleri yangının diğer evlere sıçramaması için büyük çaba sarf etti. Yangın çıkış sebebi ile ilgili ekiplerin başlattığı soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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