Zonguldak Kilimli\'de adli aramada 189 şişe bandrolsüz alkol ile silah ele geçirildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen adli aramalarda 189 şişe bandrolsüz alkol ile ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Kilimli ilçesinde yapılan adli aramalarda 189 şişe bandrolsüz alkol, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadelemiz, halkımızın huzur ve güvenliğini korumak amacıyla kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.