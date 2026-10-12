Zonguldak Saltukova'da otomobil, döner kavşakta araca arkadan çarptı, ölü yaralı yok. - Son Dakika
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Zonguldak Saltukova'da otomobil, döner kavşakta araca arkadan çarptı, ölü yaralı yok.

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Zonguldak Saltukova\'da otomobil, döner kavşakta araca arkadan çarptı, ölü yaralı yok.
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki döner kavşakta 74 ABP 645 plakalı otomobil, 67 ZF 820 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı; araçlar çekiciyle kaldırılarak trafik yeniden açıldı ve inceleme başlatıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki döner kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Edinilen bilgilere göre, 74 ABP 645 plakalı otomobil, 67 ZF 820 plakalı araca arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma trafik ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden çekildikten sonra trafik yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
SaltukovaZonguldakGüvenlikİnceleme3. SayfaÇaycumaTrafikGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak Saltukova'da otomobil, döner kavşakta araca arkadan çarptı, ölü yaralı yok. - Son Dakika
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