Zonguldak Sapça'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp alev aldı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak Sapça'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp alev aldı, 1 kişi yaralandı

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Zonguldak Sapça\'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp alev aldı, 1 kişi yaralandı
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Zonguldak'ın Sapça mevkisinde 67 AK 099 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı; araç kısa sürede alevlere teslim oldu. Kazada 1 kişi yaralanırken, Karaman Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil takla atarak alevlere teslim oldu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sapça mevkisinde 67 AK 099 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Araç kısa sürede alevlere teslim olurken, kazada E.Ç. isimli şahıs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Karaman Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına ilk müdahaleyi yaparak alevleri kontrol altına aldı. Kazada yaralanan E.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Karaman BelediyesiTrafik KazalarıZonguldak3. SayfaİtfaiyeGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak Sapça'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp alev aldı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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