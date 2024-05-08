Zonguldak'ta 13 yaşındaki çocuk beton zemine düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ta 13 yaşındaki çocuk beton zemine düşerek hayatını kaybetti

Zonguldak\'ta 13 yaşındaki çocuk beton zemine düşerek hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk, evlerinin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştü ve hayatını kaybetti. Olayın ardından çocuk hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

08.05.2024 11:04  Güncelleme: 11:08
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 13 yaşındaki çocuk 4. kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybetmesi sonucu beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saatlerinde Kepez Mahallesi Gaziler Sokak Çınar apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 4. Katında oturan 13 yaşındaki Eren Uysal isimli çocuk balkonda oyun oynadığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu 4. kattan evlerinin girişindeki beton zemine düştü. Olayı gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 13 yaşındaki Eren Uysal' a yaptıkları ilk müdahalenin ardından Devlet hastanesine kaldırdı. Ereğli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Eren Uysal Zonguldak Bülent Ecevit Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Eren Uysal'ın beyin kanamasına bağlı olarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, Çocuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta 13 yaşındaki çocuk beton zemine düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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