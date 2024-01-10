 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zonguldak'ta 17'si tutuklu 32 sanıklı suç örgütü davasının ikinci gününde 14 sanık dinlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta 17'si tutuklu 32 sanıklı suç örgütü davasının ikinci gününde 14 sanık dinlendi

Zonguldak'ta görülen 17'si tutuklu 32 sanıklı suç örgütü davasının ikinci gününde 14 sanık ifade verdi. Mahkemede bazı sanıkların ifadelerinde çelişkiler yaşandı. Duruşma yarına ertelendi ve tutukluluk halleri devam etti.

Zonguldak\'ta 17\'si tutuklu 32 sanıklı suç örgütü davasının ikinci gününde 14 sanık dinlendi
10.01.2024 - 21:42,
Abone Ol

Zonguldak'ta 17'si tutuklu 32 sanıklı suç örgütü davasının ikinci gününde 14 sanık dinlendi.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan bazıları mahkeme huzuruna gelirken bazıları ise SEGBİS ile katıldı. Mahkeme tutuksuz sanık F.K.'nın savunmasının alınması ile başladı. Her gün para karşılığı içmek için uyuşturucu aldığını anlatan F.K., "E.İ'den aldığım uyuşturuculardan yakalanma gibi bir durumum olmadı. Tütünle karışık bonzai alırdım. S.S. ile birlikte hiçbir şekilde uyuşturucu satmadım" dedi.

Mahkemede bazı sanıkların ifadelerinde çelişkilerin yaşanması üzerine mahkeme başkanı "En büyük devlet, devletten büyük Allah var" dedi. F.K. da "İfadelerimi değiştirmem yönünden hiç kimseden baskı görmedim. Özgür irademle konuşuyorum" dedi.

Tutuklu sanık B.İ., oğlu ile birlikte örgüt kurduğu ve yönettiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyleyerek, "Bu konuda söyleyeceklerim bundan ibarettir. Normal şartlarda uyuşturucu kullanmam" diye konuştu.

E.İ.'nin kuzeni olduğunu söyleyen tutuklu sanıklardan E.İ. de, "E.İ. benim öz amcamın oğludur. E.İ'nin bir yapılanma, grupta uyuşturucu ticareti yaptığına dair bilgim yoktur. E.İ. amcamın oğlu olmasına rağmen kendisiyle sık olarak bir araya gelmezdik. Genelde birbirimize telefondan hal hatır sorardık. Hakkımda örgüte üye olduğum yönünde verilen ifadeleri kabul etmiyorum. Ben bugüne kadar silahla yaralama olayında cezaevine girip çıktım ancak bunları kendi doğrularım için yaptım. Kimsenin tetikçiliğini yapacak biri değilim" dedi.

Ruhsatsız maden ocaklarında çalışarak elde ettikleri kazançla uyuşturucu aldıklarını söyleyen O.A.'ya "Amca yapacak mısın? Ciroyu arttırdım 4 buçuk yaptım" şeklindeki telefon görüşmeleri hatırlatıldı. O.A. da uyuşturucunun fiyatının sürekli arttığını öne sürerek, "İçmek için daha yüksek miktarda alacaktık. 'Daha da fiyatlar artmadan fazla alalım' diye paraları birleştirdik" diye cevap verdi.

Mahkeme, diğer 10 sanığın da ifadelerinin alınmasının ardından duruşmayı yarına erteledi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Zonguldak, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta 17'si tutuklu 32 sanıklı suç örgütü davasının ikinci gününde 14 sanık dinlendi - Son Dakika


23:07
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43
Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43
Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21
CHP'nin Adana, Aydın, Hatay ve Afyonkarahisar belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin Adana, Aydın, Hatay ve Afyonkarahisar belediye başkan adayları belli oldu
21:35
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok
21:23
Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u gole boğdu Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u gole boğdu
20:54
Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar
20:44
CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı

Son Dakika
22:43 Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43 Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21 CHP'nin Adana, Aydın, Hatay ve Afyonkarahisar belediye başkan adayları belli oldu
21:35 Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok
21:23 Kadıköy'de Dzeko'nun gecesi! Fenerbahçe Konyaspor'u gole boğdu
20:54 Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar
20:44 CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor
19:31 ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek
19:24 Bakan Özhaseki ile Gaziantepli muhtar arasındaki diyalog herkesi güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 23:15:33. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta 17'si tutuklu 32 sanıklı suç örgütü davasının ikinci gününde 14 sanık dinlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement