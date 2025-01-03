Zonguldak'ta 3,5 Yaşındaki Çocuk Boynuna İpin Dolanması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ta 3,5 Yaşındaki Çocuk Boynuna İpin Dolanması Sonucu Hayatını Kaybetti

Zonguldak\'ta 3,5 Yaşındaki Çocuk Boynuna İpin Dolanması Sonucu Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 3,5 yaşındaki Efe Mahmut K.'nın evde boynuna dolanan ip nedeniyle yaşamını yitirmesi üzerine, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Küçük çocuğun ölümü, komşularının ve babasının hastane morgunda yaşadığı acıyla gözler önüne serildi.

03.01.2025 20:44  Güncelleme: 20:58
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Zonguldak'ta 3,5 yaşındaki çocuk, boynuna dolanan ip nedeniyle evinde ölü bulundu.

Olay, Kilimli ilçesine bağlı Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi üzerindeki üç katlı binanın giriş katında yaşandı. İddialara göre, çöp dökmek için evinden ayrılan anne Cansever K., eve döndüğünde 3,5 yaşındaki oğlu Efe Mahmut K.'yı boynuna ip dolanmış yerde yatar şekilde buldu. Çığlıklar üzerine eve gelen komşularının bıçakla keserek ipten kurtardığı küçük çocuk için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler 3,5 yaşındaki Efe Mahmut K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuğun cansız bedeni, buradan da morga sevk edildi.

Baba, morgda gözyaşı döktü

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde delil topladı. Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Cinayet Baro ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürerken baba Musa K., anne Cansever K.'nin yanı sıra komşularının tanık ifadelerine başvuruldu. Baba Musa K. ve komşuları otopsi öncesi polis ekipleri eşliğinde hastane morguna geldi. Baba Musa K. morgda gözyaşı döktü.

Cumhuriyet Savcısı hastane morguna gelerek otopsi işlemlerini başlattı. Küçük çocuğun kesin ölüm sebebi otopsi işlemlerinin ardından belirlenecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta 3,5 Yaşındaki Çocuk Boynuna İpin Dolanması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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