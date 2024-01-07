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Zonguldak'ta 3 otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ta 3 otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde meydana gelen trafik kazasında, 3 otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptıktan sonra hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni otopsi için hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Zonguldak\'ta 3 otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti
07.01.2024 - 00:29,
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Zonguldak'ta 3 otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesindeki karayolu üzerinde meydana geldi. Emrah Döngelcik (38) idaresindeki 67 ET 423 plakalı Tofaş marka otomobil, Devrek istikametine seyir halindeyken önce aynı yönde ilerleyen Buğra Enver K. (21) idaresindeki 67 ADV 786 plakalı araca yandan çarptı. Ardından da Zonguldak yönüne seyir halindeki Semih K. idaresindeki 74 AU 862 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada Tofaş marka otomobil ortadan ikiye ayrıldı. Sürücüsü Emrah Döngelcik ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada Serkan Ç., Batuhan Ö., Zekeriya B., Nevzat E. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının kaza yerindeki incelemesinin ardından Emrah Döngelcik'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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