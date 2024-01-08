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Zonguldak'ta 76 yaşındaki adam trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ta 76 yaşındaki adam trafik kazasında hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 76 yaşındaki bir adam, yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan adam olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Zonguldak\'ta 76 yaşındaki adam trafik kazasında hayatını kaybetti
08.01.2024 - 22:46,
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 76 yaşındaki adam, yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Kdz. Ereğli ilçesi Solak yol ayrımı mevkisinde yaşandı. 76 yaşındaki Muammer Güney, oğlu Adnan Güney ile yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Mustafa K. idaresindeki 67 ACL 394 plakalı Tofaş marka araç, Muammer Güney'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yere savrularak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muammer Güney'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Mustafa K., kazadan sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Güney'in cesedi ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Acı haberi alan Güney'in yakınları hastane bahçesine gelerek gözyaşı döktü. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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