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Zonguldak'ta Amcası Tarafından Vurulan Genç Yoğun Bakımda - Son Dakika
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Zonguldak'ta Amcası Tarafından Vurulan Genç Yoğun Bakımda

Zonguldak'ta amcası tarafından çalıştığı fırında vurulan 22 yaşındaki Ekrem Selam'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın sebebi olarak mal paylaşımı husumeti gösteriliyor.

Zonguldak\'ta Amcası Tarafından Vurulan Genç Yoğun Bakımda
12.01.2024 - 13:08,  Güncelleme: 13:14
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Zonguldak'ta amcası tarafından çalıştığı fırında vurulan 22 yaşındaki Ekrem Selam'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan ikilinin mal paylaşımı sebebiyle aralarında husumet olduğu öne sürüldü.

Kdz. Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan kanlı olayın detayları belli oldu. Sabah saatlerinde yaşanan olay Fırıncı Hüseyin Sokak Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Selam; simit fırınında çalışan yeğeni Ekrem Selam'ı henüz bilinmeyen bir nedenle yanında getirdiği silahla vurdu. Amca Selam daha sonra silahı boynuna dayayarak ateşledi. Hüseyin Selam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yeğeni Ekrem Selam ise ilçedeki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Göğsünden iki kurşun giren Selam'ın hayati tehlikesinin devam ettiği, ileri tetkik ve tedavi için başka bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan Ekrem Selam ile amcası Hüseyin Selam arasında önceye dayalı mal paylaşımından kaynaklı husumet olduğu ve olayın da yine mal paylaşımındaki tartışmadan dolayı yaşandığı iddia edildi.

Ekrem Selam'ın aynı zamanda aday hakem olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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