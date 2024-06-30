Zonguldak\'ta Anız Yangını Kümese Sıçradı

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Zonguldak'ta dün akşam saatlerinde çıkan anız yangınının kümese sıçraması sonucu itfaiye ekipleri harekete geçti.

Olay, akşam saatlerinde Zonguldak'ın merkeze bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, önce bölge sakini bir vatandaşın evinin önünde bulunan arazide yangın çıktı. Aynı çevrede bulunan tavuk kümesi de rüzgarın etkisiyle birlikte alevler içinde kaldı. Zonguldak Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri olayla ilgili geniş çapta söndürme çalışmaları yürüttü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yangın söndürüldü. 2 dönümlük arazi ve kümes ise kül oldu. - ZONGULDAK