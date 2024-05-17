Zonguldak'ta apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Zonguldak'ın Terakki Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı. Yangında yaralanan olmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmak için çalışmalara başladı.

17.05.2024 20:02
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Apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir apartman dairesinde çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken yaralanan olmadı.

Yangın saat 18.30 sıralarında Terakki Mahallesi Buldanlı Sokak üzerindeki bir apartmanın dördüncü katındaki evde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangını gören ev sakini kendini dışarı atarak çevredekilerin de yardımıyla durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının bulunduğu eve gaz maskeleri ile girerek yanan eşyaları sokağa çıkarttı. Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Ekipler yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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