Zonguldak'ta apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu

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Apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir apartman dairesinde çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken yaralanan olmadı.

Yangın saat 18.30 sıralarında Terakki Mahallesi Buldanlı Sokak üzerindeki bir apartmanın dördüncü katındaki evde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangını gören ev sakini kendini dışarı atarak çevredekilerin de yardımıyla durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının bulunduğu eve gaz maskeleri ile girerek yanan eşyaları sokağa çıkarttı. Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Ekipler yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlattı.