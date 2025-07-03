Zonguldak\'ta Apartman Dairesinde Yangın Paniği

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir apartman dairesinden yükselen duman, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Süleymanlar Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri bir daireden yoğun duman çıktığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Evin kapısının kilitli olması nedeniyle itfaiye ekipleri daireye balkon kapısından giriş yaptı. Yapılan kontrollerde, yangının mutfakta bulunan aspiratör sisteminden kaynaklandığı tespit edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Dairenin mutfak bölümünde ise maddi hasar oluştu. - ZONGULDAK