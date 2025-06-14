Zonguldak'ta Araç Yangını: Hızlı Müdahale Felaketi Önledi

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kepez Mahallesi'nde bir araçtan duman çıktığı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla intikal eden Ereğli Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yoğun müdahale sonucu yangın tamamen söndürülürken, araçta ciddi maddi hasar meydana geldi. Mahalle sakinleri, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük bir felaketin önlendiğini belirterek, ekiplere teşekkür etti. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK