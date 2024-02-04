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Zonguldak'ta Aranan Şahısların Yakalanması Operasyonu - Son Dakika
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Zonguldak'ta Aranan Şahısların Yakalanması Operasyonu

Zonguldak\'ta Aranan Şahısların Yakalanması Operasyonu

Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Aranan Şahısların Yakalanması' uygulamasında 2 bin 49 kişi sorgulandı. Uygulama sonucunda çocuğun cinsel istismarı, hırsızlık, dolandırıcılık ve yoklama kaçağı suçlarından aranan toplam 5 şahıs hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04.02.2024 13:37
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Zonguldak'ta jandarma ekipleri 50 ekip, 150 personelin katılımıyla "Aranan Şahısların Yakalanması" uygulaması gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığınca 50 ekip, 150 personelin katılımıyla "Aranan Şahısların Yakalanması" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 2 bin 49 kişi sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda hakkında yakalama kararı bulunan Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan 1, Hırsızlık suçundan 2, Dolandırıcılık suçundan 1 ve Yoklama Kaçağı Olarak Aranan 1, olmak üzere toplam 5 şahıs hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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