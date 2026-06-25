Zonguldak\'ta Arkadaş Kavgası: Bıçaklı Saldırı

Zonguldak'ta iddialara göre 40 yaşındaki Arslan Arslanbaki, birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Arslanbaki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, olay gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Ankara Caddesi'nde yaşandı. İddialara göre Arslan Arslanbaki (40), Gökhan B. ile birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada henüz bilinmeyen bir sebeple aralarında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda Gökhan B., Arslan Arslanbaki'yi bıçakla yaralayıp olay yerinden uzaklaştı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla giden Arslanbaki burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İhbarın ardından çalışma başlatan polis ekipleri Gökhan B.'yi yakaladı. İfadesinde olayın kazara olduğunu öne süren Gökhan B.'nin sorgusu sürerken, ikilinin yakın arkadaş oldukları öğrenildi. - ZONGULDAK