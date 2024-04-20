Zonguldak\'ta ATM Yakılmaya Çalışıldı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir ATM yakılmaya çalışıldı.
Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde Kepez Mahallesi Yeşiltepe mevkiindeki kız öğrenci yurdunun önünde bulunan ATM'ye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler ateşe vererek yakmak istediler. ATM'nin yandığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri cevrede bulunan tüm güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor. - ZONGULDAK
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