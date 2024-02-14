Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunması amacıyla başlatılan çalışmalara Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD tarafından 88'inci gününde devam ediliyor.
Kdz. Ereğli ilçesinde geçen yıl 19 Kasım günü fırtına sebebiyle askeri mendireğe çarpan Türk bayraklı Kafkametler isimli yük gemisi bir süre sonra battı. Geminin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşılırken kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları ise sürüyor. Öte yandan bölgede faaliyetlerini devam ettiren Emniyet Genel Müdürlüğünce tahsis edilen arama kurtarma botu son sistem radarlarla su altı ve su üstünü tarayarak çalışmalarını sürdürüyor.
Aynı tarihte fırtınada ikiye bölündükten sonra karaya oturan Kamerun bayraklı 'Pallada' isimli geminin söküm işlemleri de sürüyor. - ZONGULDAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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