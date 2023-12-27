Zonguldak\'ta batan geminin mürettebatı aranıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan Kafkametler'in 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

Kdz. Ereğli ilçesinde geçen 19 Kasım günü askeri mendireğe çarptıktan sonra batan Kafkametler adlı Türk Bayraklı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Devam eden çalışmalara yönelik Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Kıyı Emniyeti, Kdz. Ereğli Bölge Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ile gemi kurtarma ve enkaz kaldırma şirketi yetkililerinin katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Hacıbektaşoğlu, toplantı sonrası kayıp denizcilerin aileleriyle bir araya gelerek yürütülen arama faaliyetleri ile ilgili süreç hakkında kendilerine bilgi verdi. Öte yandan parçalanarak karaya oturan Pallada isimli yük gemisinin de söküm çalışmaları sürüyor. - ZONGULDAK