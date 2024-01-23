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Zonguldak'ta Batan Yük Gemisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta Batan Yük Gemisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Zonguldak'ta askeri mendireğe çarptıktan sonra batan Kafkametler isimli yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 66 gün sonra da devam ediyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve diğer arama kurtarma ekipleri denizden ve karadan tarama çalışmalarını sürdürüyor. Aynı gün yaşanan fırtınada ikiye bölünen Kamerun bayraklı Pallada isimli kargo gemisinin ise mürettebatı kurtarıldıktan sonra söküm çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak\'ta Batan Yük Gemisi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
23.01.2024 - 14:23,
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Zonguldak'ta askeri mendireğe çarptıktan sonra batan Kafkametler isimli yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. 66 gün geride kalırken, ekipler deniz yüzeyi ve karadan tarama çalışmalarını sürdürdü.

Kdz. Ereğli ilçesinde geçen 19 Kasım günü fırtına sebebiyle Türk bayraklı Kafkametler isimli yük gemisi, 12 mürettebatı ile askeri mendireğe çarptıktan bir süre sonra battı. Geminin kayıp 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Kalan 7 mürettebatı arama çalışmaları ise 66. günde de devam etti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve diğer arama kurtarma ekipleri denizden ve karadan arama tarama çalışmalarına devam ediyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla batık geminin enkazını kaldırma çalışmaları mendirek bölgesinde sürdürülüyor.

Aynı gün yaşanan fırtınada ikiye bölünen Kamerun bayraklı Pallada isimli kargo gemisi de 13 mürettebatı ile karaya vurdu. Mürettebatın kurtarılmasının ardından geminin söküm çalışmaları sahil bölümünde devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Fırtına, Ereğli, Kaza, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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