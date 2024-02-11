Zonguldak'ta Batan Yük Gemisinin Kayıp Mürettebatı Aranıyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta Batan Yük Gemisinin Kayıp Mürettebatı Aranıyor

Zonguldak\'ta Batan Yük Gemisinin Kayıp Mürettebatı Aranıyor

Zonguldak'ta fırtınada mendireğe çarptıktan sonra batan Kafkametler isimli yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları hala devam ediyor. Geminin enkazını kaldırma çalışmaları da sürüyor.

11.02.2024 18:07
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Zonguldak'ta 12 mürettebatı ile fırtınada mendireğe çarptıktan sonra batan Kafkametler isimli yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

Geçen yıl 19 Kasım günü Kdz. Ereğli ilçesinde fırtına sebebiyle askeri mendireğe çarpan Türk bayraklı yük gemisi Kafkametler, çarptıktan bir süre sonra batmıştı. Geminin 12 mürettebatının 5'inin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları 85 gündür sürüyor. Sahil Güvenlik, AFAD, Kıyı Emniyeti, Deniz Polisi ekipleri deniz üzerinde ve kıyıda arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinesinde özel bir firma tarafından batık geminin enkazını kaldırma çalışmaları ise sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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