Zonguldak'ta katıldıkları bebek mevlidinde ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen 17 kişi, başvurdukları hastanede tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Kırat mevkisinde bebek mevlidi düzenlendi. Mevlide katılanlara ev sahibi tarafından tavuklu pilav ikram edildi. İkram edilen yemekten yiyenlerden 17 kişi, karın ağrısı şikayeti ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne müracaatta bulundu. Hastanede tedavi altına alınan 17 kişi; tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Öte yandan, incelenmek üzere tavuklu pilavdan numune alındığı belirtildi. - ZONGULDAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Zonguldak'ta Bebek Mevlidinde Tavuklu Pilavdan Zehirlenen 17 Kişi Tedavi Edildi - Son Dakika
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