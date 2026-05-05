Zonguldak'ta Bıçaklama Davası Devam Ediyor

05.05.2026 18:47
Gökçebey'de komşusunu bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi, tutukluluğu sürecek.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde araç park etme ve yüksek sesle müzik dinleme meselesi yüzünden çıkan kavgada 24 yaşındaki komşusu Dilara Yıldırım'ı bıçaklayarak öldüren ve Faruk B.'yi yaralayan tutuklu sanık Serdar S.'nin yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada iddia makamı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak, sanığın 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen mahalle muhtarı Aydın K., olay gecesi sanık Serdar S.'nin kendisini aradığını belirterek, "Serdar bana gece saatlerinde telefon etti. Dilara'nın kazaen yaralandığını, üç kez aramasına rağmen ambulansın gelmediğini söyledi. Bunun üzerine ben 112'yi aradım, ambulansın çıktığını öğrendim ve konumu verdim. Ambulans ters yönde evimin önünden geçince komşuları arayıp ambulansı karşılamalarını söyledim" dedi.

Sanık ile maktul arasında daha önceden bir husumet duymadığını ifade eden Aydın K., "Serdar ve ailesi tarafından Dilara'nın evine gelenlerden dolayı herhangi bir şikayet olmamıştı. Ancak sanığın evinin bir altında oturan başka bir mahalleli, 'Benim genç kızlarım var, gelenleri bir daha buraya park etmeyin diye uyardım' şeklinde bana dert yanmıştı" ifadelerini kullandı.

Tanık beyanlarına karşı bir diyeceği olmadığını belirten tutuklu sanık Serdar S., "Yaşlı annem, babam ve bakıma muhtaç çocuklarım var. Tahliyemi istiyorum" diyerek serbest bırakılmasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin olayın başından beri samimi ikrarlarda bulunduğunu ve eylemin kazaen gerçekleştiğini öne sürerek, "Suçun vasfının değişmesi ihtimali ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak müvekkilimin adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz. Ayrıca iddia makamının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma hazırlamak için mahkemeden süre talep ediyoruz" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre verilmesine ve sanık Serdar S.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

