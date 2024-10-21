Zonguldak'ta Bıçaklı Cinayet - Son Dakika
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Zonguldak'ta Bıçaklı Cinayet

70 yaşındaki Kamil Gezer, evinde bıçaklanarak ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

21.10.2024 23:55
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70 yaşındaki adam bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 70 yaşındaki Kamil Gezer, evinin banyosunda bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Asma Mahallesi Kömürlü Sokak üzerinde bir vatandaş, yalnız yaşayan 70 yaşındaki komşusu Kamil Gezer'den haber alamayınca evine geldi.

Cep telefonu ile Gezer'i arayan komşusu telefonun sesinin evden geldiğini fark edince bir olumsuzluk olduğunu düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile içeri girerek evde yaşlı adamı aradı.

Kamil Gezer, evinin banyosunda bıçaklanmış şekilde bulundu. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen olay yerinde ekiplerden bilgi aldı.

Ekipler, arama köpeği ile evin içinde ve çevresinde arama yaptı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler elde ettikleri bütün bulguları delil olarak topladı.

Yaşlı adamın cansız bedeni ceset torbasına konularak cenaze aracına taşındı. Gezer'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak olayın faili ya da faillerini yakalamak için çalışmaya başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Bıçaklı Cinayet - Son Dakika

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