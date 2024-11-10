Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 6 Tutuklama - Son Dakika
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Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 6 Tutuklama

Zonguldak'ta trafikte başlayan kavgada 6 kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı.

10.11.2024 23:57
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Zonguldak'ta trafikte başlayıp mahallede devam eden kavgada 6 tutuklama

ZONGULDAK - Zonguldak'ta trafikte başlayıp mahallede devam eden ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada saldırgan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, linç girişiminde bulunduğu iddia edilen 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Geçtiğimiz cuma akşamı Yağcılar Caddesi'nde meydana gelen olayda, Selahattin B. ile Mert C. kaza sonrası tartışmaya başladı. Mert C., tartışmada yüzüne darbe alınca Selahattin B.'yi aracıyla yaşadığı mahalleye kadar takip etti. Mahallede devam eden kavgada Mert C., Selahattin B.'yi ve arkadaşı Fatih B.'yi bıçakla yaraladı. Kavgayı fark eden mahalle sakinleri, Mert C.'ye linç girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Mert C.'yi mahallelinin elinden kurtaran ekipler, olay yerinden uzaklaştırdı. Fatih B. kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sonrası taburcu edilirken, Selahattin B.'nin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olay sonrası ifadeleri alınan Fatih B. ve Mert C. ile olaya karıştığı öğrenilen 6 mahalle sakini, işlemlerinin ardından Cinayet Büro ekiplerince geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. İfadesinde darp edildiği sırada bayıldığını söyleyen Mert C., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Selahattin B.'nin kardeşi Sefa B., bıçakla yaralanan Fatih B., Rauf K., Tuncay Ö., Saim D. ile Eren T. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serkan A. isimli mahalle sakini ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüphelilerin yakınları, Mert C.'nin serbest bırakılıp 6 kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi. Serbest bırakılan Mert C.'nin yeniden tedavisine devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 6 Tutuklama - Son Dakika

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