Zonguldak\'ta Bir Cep Telefonu Dükkanına Hırsızlık

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir cep telefonu dükkanına giren hırsız piyasa değeri yaklaşık bir milyon TL değerinde 13 adet cep telefonu çaldı.

Edinilen bilgiye göre,Zonguldak'ın Alaplı Hükümet Caddesi'ndeki bir telefoncunu mağazasına gelen hırsız, arka kapıdan tornavida ile kapıyı açarak mağazaya girdi. Ardından vitrinde bulunan bir milyon değerinde 13 adet cep telefonunu çalan hırsız daha sonra kayıplara karıştı.

Sabah iş yerine geldiğinde soyulduğunu gören dükkan sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Güvenlik kameralarını mercek altına alan polis ekipleri, parmak izi çalışmaları da yaparak şahsın bulunması için araştırma başlattı. - ZONGULDAK