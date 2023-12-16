Zonguldak\'ta bir esnaf iş yerinde ölü bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir esnaf iş yerinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Tulumbacılar Mahallesi Cıbır Ali Sokak üzerinde bir iş yerinde meydana geldi. İş yeri sahibi Oktay Ç., üç katlı iş yerinin orta katına bir not bırakarak en üst kata çıktı. Oktay Ç. iddialara göre iple tavana kendini astı.

İş yeri çalışanı orta katta bulduğu, "Kendine iyi bak. Sakın yukarıya çıkma. Bu notu gördüğünde Ahmet'e haber ver" yazılı notu görünce panik yaşadı. Çalışanın iş yerinden çıkarak haber verdiği esnaflar iş yerinin en üst katına çıktıklarında, Oktay Ç.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ekipler, Oktay Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Esnafın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırılacak. İş yeri sahibinin ailesi ise haberi alır almaz olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. - ZONGULDAK