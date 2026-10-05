Zonguldak'ta boğazına poğaça kaçan öğrenciyi nöbetçi öğretmen heimlich ile kurtardı - Son Dakika
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Zonguldak'ta boğazına poğaça kaçan öğrenciyi nöbetçi öğretmen heimlich ile kurtardı

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Zonguldak\'ta boğazına poğaça kaçan öğrenciyi nöbetçi öğretmen heimlich ile kurtardı
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Zonguldak'taki Yayla Ortaokulu bahçesinde poğaça yerken boğazına yemek kaçan öğrenci, boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden nöbetçi öğretmen heimlich manevrasıyla müdahale ederek öğrenciyi kurtardı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ta bahçede yemek yediği sırada boğulma tehlikesi geçiren öğrenci, bahçede nöbetçi öğretmen tarafından heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yayla Ortaokulu bahçesinde yaşandı. Poğaça yiyen bir öğrenci yemeğin boğazında kalması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Bu sırada bahçede nöbetçi olan Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan Sağlam durumu fark etti.

Öğrenciye müdahalede bulunan Sağlam, heimlich manevrası uyguladı. Anlık müdahale ile öğrenci boğulmaktan kurtulurken o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
Yemek TarifiZonguldak3. SayfaGüvenlikEğitimGüncelSon Dakika

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