Zonguldak'ta Çamaşır Kurutma Makinesi Yangın Çıkardı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Çamaşır Kurutma Makinesi Yangın Çıkardı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çamaşır kurutma makinesi patlayarak yangına neden oldu. Ev sahibi durumu itfaiyeye bildirdi ve yangın kontrol altına alındı.

15.10.2024 22:33
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Gürültüyle yanan çamaşır kurutma makinesini, sahibi binanın dışına zor attı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir evde çamaşır kurutma makinesi patlayarak alev aldı.

Olay, Merkez Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Serkan Atasoy'un yaşadığı dairede, çamaşır kurutma makinesi çalışırken aniden büyük bir gürültüyle patlayarak yangın çıkardı. İlk müdahaleyi ev sahibi yaptı ve yanan çamaşır kurutma makinesini hızla merdiven boşluğuna atarak durumu Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yanan makineyi söndürüp binadaki dumanı tahliye etti. Yangın, apartmanda kısa süreli paniğe yol açtı. Alaplı İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, çamaşır kurutma makinelerinin çalışırken kapalı ve havasız ortamlarda ısınarak sık sık yangına neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Çamaşır Kurutma Makinesi Yangın Çıkardı - Son Dakika

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