Zonguldak\'ta Camiye Giren Kişi Takvim Satışlarından Elde Edilen Parayı Aldı

Soylu konuşmaya müdahale etti, Sırrı Sakık\'ın tepkisi sert oldu

"Gövde gösterisi yapacaktı, bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor"

Camide satılan takvim paralarını alıp, "Yol parası" deyip not bıraktı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta iddialara göre bir kişi, girdiği camide takvim paralarından elde edilen parayı alarak kayıplara karıştı. Camiye bıraktığı notta ise "Harçlık aldım abi. Yol parası aldım. Hakkınızı helal edin" yazdı.

İddialara göre olay Eceler köyü mevkiindeki Çay Mahallesi Camii'nde yaşandı. Caminin din görevlisi Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait takvimlerin satışından elde ettiği gelirleri zarfa koyarak odasına bıraktı. Bir süre sonra camiye gelen bir kişi, odadaki zarfı açarak içerisinden 800 TL'yi aldı. Ardından da bir not bıraktı. "Harçlık aldım abi. Yol parası aldım. Hakkınızı helal edin" yazarak bir de imzasını atan S.D. isimli kişi camiden ayrıldı.

Din görevlisinin İl Müftülüğünü arayarak konudan haberdar ettiği ve parayı alıp kayıplara karışan kişiyi bulmak için soruşturma başlatıldığı öğrenildi.