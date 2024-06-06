Zonguldak'ta çıkan kavgada 20 yaşındaki genci silahla vurarak yaralayan zanlı yakalandı

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Zonguldak'ta çıkan kavgada 20 yaşındaki genci silahla vurarak yaralayan zanlı, polis ekiplerince saklandığı adreste yakalandı.

Olay, dün akşam Kapuz Caddesi'nde meydana geldi. Çıkan kavgada Rıdvan K. (20), sol göğüs üst kısmından bir el ateşli silahla vurularak yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda silahla yaralama olayını gerçekleştiren kişinin B.K. (19) olduğunu belirledi. B.K., saklandığı adreste olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Rıdvan K.'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. - ZONGULDAK