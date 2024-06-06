Zonguldak'ta çıkan kavgada 20 yaşındaki genci silahla vurarak yaralayan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta çıkan kavgada 20 yaşındaki genci silahla vurarak yaralayan zanlı yakalandı

Zonguldak'ta meydana gelen kavgada 20 yaşındaki Rıdvan K., silahla vurularak yaralandı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren zanlıyı saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı genç ise hastanede tedavi altına alındı.

06.06.2024 13:16
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Zonguldak'ta çıkan kavgada 20 yaşındaki genci silahla vurarak yaralayan zanlı, polis ekiplerince saklandığı adreste yakalandı.

Olay, dün akşam Kapuz Caddesi'nde meydana geldi. Çıkan kavgada Rıdvan K. (20), sol göğüs üst kısmından bir el ateşli silahla vurularak yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda silahla yaralama olayını gerçekleştiren kişinin B.K. (19) olduğunu belirledi. B.K., saklandığı adreste olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Rıdvan K.'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta çıkan kavgada 20 yaşındaki genci silahla vurarak yaralayan zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta çıkan kavgada 20 yaşındaki genci silahla vurarak yaralayan zanlı yakalandı - Son Dakika
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