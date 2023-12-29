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Zonguldak'ta Dini Nikahlı Eşini Öldüren Uzman Çavuş Tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Dini Nikahlı Eşini Öldüren Uzman Çavuş Tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde yaşanan olayda, jandarma uzman çavuş Muhammet D., dini nikahlı eşi Yasemin Yolcuoğlu'nu öldürdü. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasemin Yolcuoğlu'nun cenazesi ise Muharremşah köyünde defnedildi.

Zonguldak\'ta Dini Nikahlı Eşini Öldüren Uzman Çavuş Tutuklandı
29.12.2023 - 22:10,
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Zonguldak'ta dini nikahlı eşini öldüren uzman çavuş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Muharremşah köyünde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, jandarma uzman çavuş Muhammet D. (32), birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Yasemin Yolcuoğlu'nu (40) henüz bilinmeyen bir sebeple öldürdü.

Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan zanlı, sevk edildiği Çaycuma Adliyesi'nde nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Yeliz Yolcuoğlu'nun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından bugün Muharremşah köyünde toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Dini Nikahlı Eşini Öldüren Uzman Çavuş Tutuklandı - Son Dakika
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