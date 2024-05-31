Zonguldak'ta Dolandırıcılık ve Sahtecilik Suçlarından 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Dolandırıcılık ve Sahtecilik Suçlarından 6 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak\'ta Dolandırıcılık ve Sahtecilik Suçlarından 6 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı takip ve inceleme sonucunda operasyon düzenlendi. Şüphelilerden biri avukat olduğu iddia edildi.

31.05.2024 19:07
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip ve inceleme sonucunda operasyon düzenlendi. Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kişisel verilerin korunmasına dair kanuna muhalefet suçundan gözaltına alınan O.A., B.A., V.I., Y.Z., D.D., Y.E.O., A.T.K. ve K.C.G. Karadeniz Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk işlemleri sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken şüphelilerden birinin avukat olduğu ileri sürüldü.

Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alınan 8 şüpheliden O.A, B.A, V.I, Y.Z, A.T.K ve K.C.G tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.E.O ve D.D adli kontrole serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Dolandırıcılık ve Sahtecilik Suçlarından 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Dolandırıcılık ve Sahtecilik Suçlarından 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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